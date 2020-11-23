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futebol

Warley lamenta derrota do Botafogo: 'Trocaria o gol pela vitória'

Atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Alvinegro neste domingo no revés sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 15:41

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:41

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo segue na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Alvinegro foi derrotado para o Fortaleza por 2 a 1, no Nilton Santos. Apesar do resultado adverso, um jogador, em especial, saiu de campo com uma vitória pessoal: Warley. Ele marcou o gol do Glorioso na partida em uma jogada individual.
Apesar da tristeza pela derrota, o atacante celebrou seu momento, já que ele já chegou a estar fora dos planos nesta temporada e, em seguida, foi diagnosticado com COVID-19.
- Passa um filme na cabeça, né? Cheguei de outro estado, para um clube como o Botafogo, tudo novo. Adaptação, torcida, pandemia... muitos fatores. Graças a Deus, tenho uma família espetacular que sempre me apoiou nos momentos mais difíceis, um staff de primeira e meus companheiros que sempre me incentivaram. Tive todo suporte para superar as barreiras que é vir morar no Rio de Janeiro e dar a volta por cima. Mas precisamos sair dessa situação. Não adianta muito não conseguir as vitórias. Luta não vai faltar - desabafou Warley.
O gol marcado neste domingo foi o primeiro de Warley com a camisa do Glorioso. Ele espera que a fase daqui para frente seja de soma e que as vitórias voltem à rotina do clube.
- Trocaria meu gol pela vitória. Sem hipocrisia. Esse grupo trabalha demais. A pressão é absurda, mas não desistiremos. Vamos lutar muito. Espero que a fase mude já para a próxima partida. Temos um time que vai dar a vida para sair dessa situação. Podem apostar - finalizou.
O Botafogo, com 20 pontos e a 19ª colocação, viajará para Belo Horizonte na quarta-feira, para enfrentar o líder Atlético-MG, com 39 pontos, às 21h30, no Mineirão, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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