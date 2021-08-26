Warley e Jonathan Silva devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável escalação

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Novidades no Botafogo. Sem poder contar com Diego Gonçalves e Hugo, lesionados durante a semana e com longos períodos de recuperação, o técnico Enderson Moreira terá um lado esquerdo inédito para a partida contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.

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O treinador comandou a equipe com Jonathan Silva, que reestreou pelo Alvinegro na vitória sobre o Vila Nova, na lateral-esquerda e Warley na ponta, compondo o sistema ofensivo.O provável time do Botafogo, portanto, é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay, Warley; Rafael Navarro.