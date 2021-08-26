AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Warley e Jonathan Silva devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável escalação
futebol

Warley e Jonathan Silva devem ser titulares do Botafogo contra o Coritiba; veja provável escalação

Sem Diego Gonçalves e Hugo, lesionados durante a semana, Enderson Moreira terá um lado esquerdo inédito em jogo decisivo da Série B do Brasileirão; Oyama fica no banco...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:38
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Novidades no Botafogo. Sem poder contar com Diego Gonçalves e Hugo, lesionados durante a semana e com longos períodos de recuperação, o técnico Enderson Moreira terá um lado esquerdo inédito para a partida contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.
+ Ao L!, Oyama despista sobre futuro, mas garante ter feito 'escolha certa' com o Botafogo: 'Feliz para caramba'
O treinador comandou a equipe com Jonathan Silva, que reestreou pelo Alvinegro na vitória sobre o Vila Nova, na lateral-esquerda e Warley na ponta, compondo o sistema ofensivo.O provável time do Botafogo, portanto, é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva; Pedro Castro, Barreto; Marco Antônio, Chay, Warley; Rafael Navarro.
Luís Oyama, que cumpriu suspensão na rodada passada, está à disposição de Enderson, mas ficará no banco de reservas. Rafael Navarro, com negociações com o Anderlecht-BEL, está, por ora, confirmado para a partida, já que as conversas não chegaram em um estágio avançado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados