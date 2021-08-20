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Warley é absolvido pelo STJD por expulsão contra o Confiança e pode atuar contra o Vila Nova

Lateral-direito foi absolvido com três votos contra dois na 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Enderson foi punido por dois jogos após bate-boca...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 14:26
Crédito: Warley poderá atuar pelo Botafogo domingo, às 11h, contra o Vila Nova z(Vítor Silva/Botafogo)
O lateral-direito Warley, do Botafogo, foi absolvido pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por expulsão no duelo contra o Confiança, em julho, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Sergipe. Com isso, o jogador está liberado para atuar pelo clube na sequência da competição.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Durante o julgamento, realizado na manhã deste sexta-feira, o atleta foi absolvido com três votos contra dois. Vale lembrar que o próximo compromisso do Glorioso será não domingo contra o Vila Nova (GO), às 11h, no Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B, a primeira do returno. Em Goiânia, as equipes empataram em 1 a 1, na estreia do campeonato em maio.
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Por outro lado, o técnico Enderson Moreira foi punido por dois jogos após discutir com a arbitragem e ser expulso. A partida foi realizada no Estádio Batistão, em Aracaju, e o comandante alvinegro discutiu asperamente sendo advertido nos artigos 250 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
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Dessa forma, ele não estará à beira do campo contra a equipe goiana, já que resta um jogo para cumprir a suspensão. O Botafogo atualmente está na oitava colocação na tabela e tenta encostar no G4 da competição. Com 29 pontos, a diferença para o CRB, quarto colocado, é de quatro pontos.

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