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futebol

Walter se despede do Corinthians antes de ser anunciado pelo Cuiabá

Goleiro, que estava no clube alvinegro desde 2013, mandou mensagem pela rede social: 'Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel que sempre me apoiou!'...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 16:26
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O goleiro Walter se despediu do Corinthians na tarde desta terça-feira, por meio de uma mensagem publicada em sua rede social. Ele aceitou proposta para defender o Cuiabá, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos"Primeiramente agradecer a Deus por ter me proporcionado uns dos meus maiores sonhos que era vestir a camiseta do Corinthians e agradecer a todos que me ajudaram nessa grande jornada, que foram quase oito anos de muito trabalho com seis títulos conquistados! Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel que sempre me apoiou! Que Deus abençoe a todos!", escreveu Walter.
O goleiro de 33 anos tinha vínculo com o Corinthians até o fim desta temporada. Ele foi contratado pelo clube em 2013 e participou de 91 jogos, com 73 gols sofridos. Walter chegou a ser titular durante 2016, mas sofreu com lesões e viu Cássio voltar a ser a primeira opção no setor.
Com a saída de Walter, o reserva imediato de Cássio para a ser Caíque França, que tem 25 anos e atuou a última temporada emprestado ao Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro.

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