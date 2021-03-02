Walter se despede do Corinthians antes de ser anunciado pelo Cuiabá

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O goleiro Walter se despediu do Corinthians na tarde desta terça-feira, por meio de uma mensagem publicada em sua rede social. Ele aceitou proposta para defender o Cuiabá, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos"Primeiramente agradecer a Deus por ter me proporcionado uns dos meus maiores sonhos que era vestir a camiseta do Corinthians e agradecer a todos que me ajudaram nessa grande jornada, que foram quase oito anos de muito trabalho com seis títulos conquistados! Fica aqui meu carinho e meu muito obrigado à Fiel que sempre me apoiou! Que Deus abençoe a todos!", escreveu Walter.

O goleiro de 33 anos tinha vínculo com o Corinthians até o fim desta temporada. Ele foi contratado pelo clube em 2013 e participou de 91 jogos, com 73 gols sofridos. Walter chegou a ser titular durante 2016, mas sofreu com lesões e viu Cássio voltar a ser a primeira opção no setor.