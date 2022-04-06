Walter Schalka pede desligamento do Comitê de Gestão do Santos

O empresário Walter Schalka pediu desligamento do Comitê de Gestão do Santos. É a quarta saída do colegiado santista na gestão de Andres Rueda, iniciada no ano passado. Antes, o colegiado perdeu José Renato Quaresma, José Berenguer e Ricardo Campanário.Após a saída de Campanário, o Rueda indicou Renato Hagopian que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo recentemente. Berenguer também solicitou a saída e o Alvinegro estava em busca de outro membro.,
Com o pedido de Schalka, que era o principal articulador das negociações do clube, o Peixe agora vai em busca de outros dois membros para o CG.O Comitê de Gestão do Peixe é composto pelo presidente Andres Rueda, o vice-presidente José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliveira, Rafael Leal, Thomaz Côrte Real, Vitor Sion e Renato Hagopian.