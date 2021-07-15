Wallace fica fora de jogo do Sub-23 por 'atitude antidesportiva'; Fluminense perde e vira lanterna

O Fluminense sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira. No entanto, o que chamou a atenção foi a ausência do meia Wallace. De volta após um período de treinos com a Seleção Brasileira olímpica, o jogador foi cortado por cometer uma "atitude antidesportiva" na atividade da última terça-feira, no CT Carlos Castilho.
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Aos 20 anos, Wallace vinha sendo cotado para subir ao profissional e servir como um reforço para o técnico Roger Machado. No entanto, nesta semana o jovem ão atendeu a uma orientação de Ailton Ferraz no treino e se desentendeu com a comissão. No fim, o atleta acabou pedindo desculpas e deve retornar na próxima rodada.
Wallace fez a estreia nos profissionais do Flu nesta temporada, em partida do Campeonato Carioca. O jogador é da mesma geração que revelou João Pedro, Marcos Paulo e Luiz Henrique. Na Seleção, ele foi convidado para completar o time no período de preparação para a Olimpíada e agradou a comissão.
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Com contrato até o fim de 2023 e multa rescisória no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 237 milhões na cotação atual), o jogador teve a preferência de compra negociada com o São Paulo no empréstimo de Hudson ao Flu no ano passado. Ou seja, caso o clube receba ma proposta que agrade, precisará consultar os paulistas para o caso de terem interesse em igualar a oferta. SUB-23 PERDE
Já dentro de campo, o time Sub-23 do Fluminense perdeu para o Ceará fora de casa por 2 a 1, em confronto pelo Brasileirão da categoria. O único gol da equipe Tricolor foi marcado pelo atacante Lucas Barcellos, de pênalti, aos 12 do segundo tempo. O Vozão contou com Cristiano e Alan, já nos acréscimos, para vencer.
Com o resultado, o time de Ailton Ferraz fica com quatro pontos e cai para a última posição do Grupo B. O Flu tem apenas uma vitória em cinco jogos e um tropeço pode decretar a eliminação com duas rodadas de antecedência para o fim da primeira fase.