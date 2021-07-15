Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Wallace fica fora de jogo do Sub-23 por 'atitude antidesportiva'; Fluminense perde e vira lanterna
futebol

Wallace fica fora de jogo do Sub-23 por 'atitude antidesportiva'; Fluminense perde e vira lanterna

Jogador retornou após treinos com a Seleção, se desentendeu com Ailton Ferraz, treinador da equipe de aspirantes do Flu, e era cotado para subir ao profissional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 18:07

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 18:07

Crédito: Marco Galvão/CBF
O Fluminense sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira. No entanto, o que chamou a atenção foi a ausência do meia Wallace. De volta após um período de treinos com a Seleção Brasileira olímpica, o jogador foi cortado por cometer uma "atitude antidesportiva" na atividade da última terça-feira, no CT Carlos Castilho.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
Aos 20 anos, Wallace vinha sendo cotado para subir ao profissional e servir como um reforço para o técnico Roger Machado. No entanto, nesta semana o jovem ão atendeu a uma orientação de Ailton Ferraz no treino e se desentendeu com a comissão. No fim, o atleta acabou pedindo desculpas e deve retornar na próxima rodada.
Wallace fez a estreia nos profissionais do Flu nesta temporada, em partida do Campeonato Carioca. O jogador é da mesma geração que revelou João Pedro, Marcos Paulo e Luiz Henrique. Na Seleção, ele foi convidado para completar o time no período de preparação para a Olimpíada e agradou a comissão.
Veja a tabela do Brasileirão
Com contrato até o fim de 2023 e multa rescisória no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 237 milhões na cotação atual), o jogador teve a preferência de compra negociada com o São Paulo no empréstimo de Hudson ao Flu no ano passado. Ou seja, caso o clube receba ma proposta que agrade, precisará consultar os paulistas para o caso de terem interesse em igualar a oferta. SUB-23 PERDE
Já dentro de campo, o time Sub-23 do Fluminense perdeu para o Ceará fora de casa por 2 a 1, em confronto pelo Brasileirão da categoria. O único gol da equipe Tricolor foi marcado pelo atacante Lucas Barcellos, de pênalti, aos 12 do segundo tempo. O Vozão contou com Cristiano e Alan, já nos acréscimos, para vencer.
Com o resultado, o time de Ailton Ferraz fica com quatro pontos e cai para a última posição do Grupo B. O Flu tem apenas uma vitória em cinco jogos e um tropeço pode decretar a eliminação com duas rodadas de antecedência para o fim da primeira fase.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados