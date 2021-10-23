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futebol

Walber se empenha para garantir a sua primeira oportunidade como titular no Vasco

Com Ricardo Graça suspenso, camisa 36 tende a ter, diante do Náutico, a esperada chance de ganhar mais tempo em campo para mostrar serviço no Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 07:10

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 07:10

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A luta do Vasco para se equilibrar defensivamente tende a proporcionar um teste de fogo para Walber. Diante do Náutico, nos Aflitos, o Cruz-Maltino pode lançá-lo como provável substituto de Ricardo Graça com uma missão difícil. Afinal, o Timbu segue no páreo no pelotão da frente da Série B e tem forte poderio ofensivo.Indicado por Lisca, antigo técnico do Cruz-Maltino, Walber só estreou sob o comando de Fernando Diniz. Porém, devido à disputa acirrada no setor, teve de mostrar serviço a toque de caixa.
Diante de Cruzeiro, Goiás, Confiança e Coritiba, o defensor foi lançado sempre nos minutos finais. E até mesmo na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque (quando entrou em campo aos 8 minutos da etapa final), seu objetivo foi exclusivamente contribuir para fechar os espaços.
Ao lado do experiente Leandro Castan, o camisa 36 tem outra tarefa em campo. Até mesmo em vitórias recentes, o Vasco suou para manter seu equilíbrio.
Empenhado para, enfim, conseguir honrar sua primeira titularidade na Colina, Walber se prepara para um momento desafiador. Afinal, terá de "fechar a casinha" da equipe de Fernando Diniz durante 90 minutos.

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