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futebol

Waguininho será julgado e pode ficar até 12 jogos longe do Cruzeiro

O atacante da Raposa vai à julgamento por uma  agressão ao lateral-direito Patric, no clássico com o América-MG...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 22:38
O atacante Waguininho, do Cruzeiro, poderá levar um gancho pesado e ficar fora da equipe azul pelo resto do Campeonato Mineiro. O jogador será julgado Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) por ter agredido o lateral Patric, do América-MG. Seu julgamento será no dia 15 de fevereiro, terça-feira, às 19h.
Waguininho foi expulso no clássico com o Coelho e as imagens mostram ele dando socos no lateral Patric. Ele foi denunciado no artigo 254-A do CBJD, que fala em "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". Se TjD aplicar a pena máxima no jogador, Waguininho pode ficar suspenso de quatro a 12 partidas, o que o deixaria de fora do restante do Campeonato Mineiro.
Waguininho cumpriu suspensão contra a Caldense, e voltou na vitória por 1 a 0 sobre o Democrata GV, na última quarta-feira, no Mineirão, começando como titular.
Crédito: WaguininhofoiexpulsonoduelocontraoCoelhoepodesofrerumadurapena-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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