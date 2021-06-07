Waguininho reconhece força do Flamengo, mas fala em jogo perfeito do Coritiba para sair com a vitória

Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nas temporadas anteriores, destacou o duelo desta quinta-feira (10), contra o Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil dentro do Couro Pereira e buscar uma vantagem será importante para o grupo.- Vamos enfrentar um elenco que dispensa comentários, um dos mais fortes do Brasil, mas estamos confiantes. O grupo sabe que precisa fazer um grande jogo dentro de casa para sair com uma vitória e uma vantagem para a partida de volta. Esse é o objetivo de todos aqui - comentou o atacante do Coxa Branca.