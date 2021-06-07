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futebol

Waguininho reconhece força do Flamengo, mas fala em jogo perfeito do Coritiba para sair com a vitória

Atacante do Coxa comentou que todos os jogadores querem a vitória no jogo de ida...

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 14:41
Crédito: Divulgação / Coritiba
Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nas temporadas anteriores, destacou o duelo desta quinta-feira (10), contra o Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil dentro do Couro Pereira e buscar uma vantagem será importante para o grupo.- Vamos enfrentar um elenco que dispensa comentários, um dos mais fortes do Brasil, mas estamos confiantes. O grupo sabe que precisa fazer um grande jogo dentro de casa para sair com uma vitória e uma vantagem para a partida de volta. Esse é o objetivo de todos aqui - comentou o atacante do Coxa Branca.
Segundo o atleta, a equipe tem tudo para evoluir neste ano e quer voltar para a Série A em 2022 e chegar longe, se possível, na atual edição da Copa do Brasil.- Estamos lutando para que a equipe possa evoluir nesta temporada. Vamos continuar trabalhando muito para crescermos de produção em 2021.

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