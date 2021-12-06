Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Waguininho fala sobre 2022 e espera Coxa para definir renovação

Atacante passa por bom momento com a camisa do Coxa e espera continuar no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 18:48

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 18:48

Um dos principais destaques do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho revelou estar em conversas com o Coritiba para uma possível renovação de contrato.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Segundo o jogador, apesar de ter algumas situações fora do país e também do futebol brasileiro, seu desejo é definir a situação com o Coxa antes.
'Passei um momento muito especial no Coritiba esse ano e tenho muita gratidão pelo clube. Foi uma temporada de alto nível para mim. Estamos conversando para definirmos sobre a renovação. Deixei claro que a prioridade é permanecer. Tenho algumas situações fora do país, mas me adaptei a Curitiba, ao clube, minha família também', afirmou.
De acordo o atleta, 2022 é um ano em que ele quer que seja ainda melhor do que esse que passou.
'Meus números esse ano foram muito bons. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Na próxima temporada minha expectativa é ainda melhor. Espero fazer uma grande temporada'.
Crédito: WaguininhoesperadefinirasituaçãojuntoaoCoxa(Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados