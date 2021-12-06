Waguininho fala sobre 2022 e espera Coxa para definir renovação

Um dos principais destaques do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho revelou estar em conversas com o Coritiba para uma possível renovação de contrato.

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Segundo o jogador, apesar de ter algumas situações fora do país e também do futebol brasileiro, seu desejo é definir a situação com o Coxa antes.

'Passei um momento muito especial no Coritiba esse ano e tenho muita gratidão pelo clube. Foi uma temporada de alto nível para mim. Estamos conversando para definirmos sobre a renovação. Deixei claro que a prioridade é permanecer. Tenho algumas situações fora do país, mas me adaptei a Curitiba, ao clube, minha família também', afirmou.

De acordo o atleta, 2022 é um ano em que ele quer que seja ainda melhor do que esse que passou.

'Meus números esse ano foram muito bons. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Na próxima temporada minha expectativa é ainda melhor. Espero fazer uma grande temporada'.