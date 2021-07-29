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Waguininho fala em manter ritmo no alto e quer ver o Coritiba brigando pela liderança da Série B

Atacante falou também da importância do próximo jogo contra o Náutico...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 16:35
Crédito: Divulgação / Coritiba
Em bom momento no Coritiba, o atacante Waguininho destacou o desejo da equipe em assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B este ano. Para o jogador, o grupo tem tudo para alcançar esse objetivo.- A gente tem brigado desde o início do campeonato pelas primeiras posições na Série B. O ritmo não pode cair. Temos que manter essa intensidade para chegarmos, também, à liderança da competição, que será muito importante.
Segundo o atleta, o Coxa tem tudo para fazer um grande jogo diante do Náutico neste final de semana.- O Náutico faz uma grande campanha e é um adversário muito difícil. Temos que ter atenção máxima para sairmos com o triunfo e para encostarmos na liderança novamente - completou o o atacante do Coxa.

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