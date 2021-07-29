Waguininho fala em manter ritmo no alto e quer ver o Coritiba brigando pela liderança da Série B

Em bom momento no Coritiba, o atacante Waguininho destacou o desejo da equipe em assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B este ano. Para o jogador, o grupo tem tudo para alcançar esse objetivo.- A gente tem brigado desde o início do campeonato pelas primeiras posições na Série B. O ritmo não pode cair. Temos que manter essa intensidade para chegarmos, também, à liderança da competição, que será muito importante.