Waguininho fala em manter ritmo no alto e quer ver o Coritiba brigando pela liderança da Série B

Em bom momento no Coritiba, o atacante Waguininho destacou o desejo da equipe em assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B este ano. Para o jogador, o grupo tem tudo para alcançar esse objetivo.- A gente tem brigado desde o início do campeonato pelas primeiras posições na Série B. O ritmo não pode cair. Temos que manter essa intensidade para chegarmos, também, à liderança da competição, que será muito importante.
Segundo o atleta, o Coxa tem tudo para fazer um grande jogo diante do Náutico neste final de semana.- O Náutico faz uma grande campanha e é um adversário muito difícil. Temos que ter atenção máxima para sairmos com o triunfo e para encostarmos na liderança novamente - completou o o atacante do Coxa.