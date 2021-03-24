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futebol

Waguininho celebra primeiro gol pelo Coritiba: 'Espero que seja apenas o começo'

O jogador que chegou proveniente do Guarani marcou o gol da vitória do Coxa Branca na partida contra o Maringá...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 16:21
Crédito: Atacante é cria do São Vicente, clube do litoral paulista (Divulgação/Coritiba
O Coritiba começa a temporada 2021 repleto de caras novas que, até então, vem dando conta do recado. Nas duas primeiras partidas do ano, o Coxa conquistou duas vitórias, ambas por 1 a 0. E, assim como na vitória da última quinta-feira (18) contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil que teve gol de Léo Gamalho, o último triunfo do Alviverde também saiu dos pés de um recém-chegado, o atacante Waguininho.>Classificação do Campeonato Paranaense até o momentoO jogador foi revelado pelo São Vicente-SP e acumulou passagens por Oeste e Mogi Mirim até ser transferido para a Coreia do Sul, mais precisamente por Bucheon e Suwon Bluewings. Em 2020, o jogador voltou ao Brasil para atuar pelo Guarani onde balançou as redes por seis vezes em 28 compromissos disputados no clube de Campinas.
Nesta temporada, Waguininho chegou ao Coritiba como uma das esperanças para o ataque do clube. Até então, o ponta vem cumprindo as expectativas, sendo titular nos dois jogos do Coxa no ano e já marcando seu primeiro gol com a camisa do clube.
- Eu fico muito feliz em marcar logo no meu segundo jogo porque tira da gente aquela ansiedade. Eu espero que seja apenas o começo, quero marcar muitos gols aqui ainda e o torcedor pode confiar que eu pretendo trabalhar muito para que isso aconteça - destacou.
A próxima partida do time do Alto da Glória será novamente pelo estadual onde, dessa vez, atuará como mandante no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, contra o Cascavel CR. O compromisso está agendado para o próximo sábado (27) às 16h (de Brasília).

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