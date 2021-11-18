Waguininho celebra acesso com o Coritiba e afirma que agora a briga é pelo título da Série B

Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho comemorou muito o acesso do Coxa para a Série A nesta segunda-feira. Segundo o jogador, essa conquista é uma das mais importantes da sua carreira.- Ajudar a colocar o Coritiba na primeira divisão, de onde ele nunca deveria ter saído, foi algo fantástico. Estamos muito felizes com tudo que aconteceu e com essa conquista. Esse grupo mereceu muito por tudo que fez durante o ano. Todos estão de parabéns pela entrega, luta e comprometimento. Agora é buscar o título - afirmou o atacante do clube paranaense nesta Série B.