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Waguininho celebra acesso com o Coritiba e afirma que agora a briga é pelo título da Série B

Atacante do Coxa também comentou sobre ano que viveu na equipe até aqui...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:45

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:45

Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho comemorou muito o acesso do Coxa para a Série A nesta segunda-feira. Segundo o jogador, essa conquista é uma das mais importantes da sua carreira.- Ajudar a colocar o Coritiba na primeira divisão, de onde ele nunca deveria ter saído, foi algo fantástico. Estamos muito felizes com tudo que aconteceu e com essa conquista. Esse grupo mereceu muito por tudo que fez durante o ano. Todos estão de parabéns pela entrega, luta e comprometimento. Agora é buscar o título - afirmou o atacante do clube paranaense nesta Série B.
Segundo o atleta, sua fase no Coxa tem sido muito boa.- Estou vivendo um momento especial e quero coroar essa fase com o acesso. Troco todos os gols e boas atuações por essa vaga na Série A - completou.
Crédito: Foto:Divulgação/Coritiba

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