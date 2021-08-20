Wagner Leonardo tem bons números no tropeço do Santos contra o Libertad

O Santos deu adeus ao sonho do título da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. O Peixe perdeu o jogo de volta das quartas de final por 1 a 0 para o Libertad, no Defensores del Chaco, e por ter sofrido um gol na Vila, no jogo de ida, foi eliminado pelo critério de desempate.O zagueiro Wagner Leonardo, que foi o substituto de Kaiky, que cumpriu suspensão automática após ter levado o cartão vermelho no primeiro jogo, foi um dos poucos destaques santista no jogo. O atleta voltou recentemente de empréstimo antecipado do Náutico.