Wagner Leonardo tem bons números no tropeço do Santos contra o Libertad

O Santos deu adeus ao sonho do título da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. O Peixe perdeu o jogo de volta das quartas de final por 1 a 0 para o Libertad, no Defensores del Chaco, e por ter sofrido um gol na Vila, no jogo de ida, foi eliminado pelo critério de desempate.O zagueiro Wagner Leonardo, que foi o substituto de Kaiky, que cumpriu suspensão automática após ter levado o cartão vermelho no primeiro jogo, foi um dos poucos destaques santista no jogo. O atleta voltou recentemente de empréstimo antecipado do Náutico.
Na partida contra o Libertad, Wagner Leonardo teve 57 dos 60 passes certos que tentou. Teve 100% das bolas longas certas, 1 passe decisivo, 3 desarmes, 6 cortes, 3 interceptações, 9 de 13 duelos ganhos e não sofreu dribles. Os dados são do site estatístico SofaScore.O Santos tem no elenco atualmente os zagueiros: Luiz Felipe, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e Danilo Boza. Recentemente, o Alvinegro procurou o uruguaio Martín Cáceres, de 34 anos, que deixou a Fiorentina após o fim de seu contrato. Os salários do jogador são considerados fora da realizada do clube, que não pretender oferecer mais do que pode pagar.