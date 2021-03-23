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futebol

Wagner Leonardo quer ficar no Santos e brigar por espaço na zaga

Jogador atuou improvisado na lateral esquerda nos últimos jogos do Peixe...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 20:08
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Liberado para procurar time para jogar por empréstimo, Wagner Leonardo não quer deixar o Santos e pretende conquistar seu espaço com Ariel Holan. O jogador quer voltar a jogar na sua posição de origem, a zaga, mostrando serviço nos treinamentos. Existe a possibilidade dele ser utilizado já nesta quinta, contra a Ponte Preta.
> Confira tabela atualizada do Campeonato PaulistaWagner Leonardo foi muito utilizado como lateral-esquerdo por Cuca, já que Felipe Jonatan não tinha reserva. Perdeu espaço com a volta de Copete e a ascensão de Jhonnathan.
Na zaga, a disputa também é intensa. O "canhoto titular" é Luan Peres, com Alex e Sabino brigando pela reserva. Os destros Kaiky, Luiz Felipe e Laércio também são opções.Desde a chegada do argentino Ariel Holan, Wagner Leonardo atuou apenas em dois jogos, diante do Santo André e a Ferroviária. Ele não foi relacionado nas últimas partidas do Santos.
No ano passado, o Santos renovou com Wagner Leonardo até 2024. Ele subiu ao profissional do clube em 2019 e já fez 19 jogos pelo clube.

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