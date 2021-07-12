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futebol

Wagner Leonardo comemora volta: “O Santos é a minha casa”

Zagueiro retornou do empréstimo ao Náutico e treinou nesta tarde no CT Rei Pelé...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 19:52
Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
Wagner Leonardo está de volta ao Santos. Emprestado ao Náutico em abril, o zagueiro retornou ao Peixe após pedido do técnico Fernando Diniz e já iniciou os treinos com o restante do elenco na tarde desta segunda-feira (12), no CT Rei Pelé.- Fui surpreendido com o carinho tão grande que recebi da torcida do Náutico, desde o primeiro jogo até o último. Agradeço demais a passagem que tive por lá, mas estou de volta para ajudar. O Santos é a minha casa, né!? Estou desde 2009 no clube, minha família é daqui. Nasci em Praia Grande, cidade vizinha de Santos. É uma felicidade imensa retornar - afirmou.
Em pouco mais de três meses atuando em Timbu, o Menino da Vila firmou-se como zagueiro titular, entrou em campo 16 vezes, marcou dois gols e conquistou o título do Campeonato Pernambucano. De volta, o defensor se vê mais maduro após o período de empréstimo e torce por novas oportunidades na zaga santista.- Apesar do pouco tempo que passei fora, sei que estou retornando um pouco mais experiente. Estava ajudando o Santos improvisado na lateral-esquerda antes de sair. E onde me colocarem eu vou ajudar sempre. Porém, todo jogador tem sua preferência, e a minha é atuar na zaga. Surgiu a oportunidade de ir para o Náutico atuar como zagueiro e não pensei duas vezes em ir. Agora estou de volta à disposição para jogar em qualquer lugar, mas prefiro atuar como zagueiro mesmo - ressaltou.

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