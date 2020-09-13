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Wagner Leonardo comemora primeiro clássico pelo Santos: 'Sonho realizado'

Zagueiro havia feito a sua estreia na temporada na última quarta (09), contra o Galo, e contra o São Paulo, neste sábado (12), entrou durante o segundo jogo consecutivo...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 12:31
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Zagueiro do Santos, Wagner Leonardo entrou no segundo tempo do empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste sábado (12), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, atuando como lateral-esquerdo. Revelado na base santista, Wagner teve os seus primeiros minutos como profissional em março de 2019, com o técnico Jorge Sampaoli, entrando nos 18 minutos finais na vitória por 4 a 0 contra o América de Natal, no estádio do Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil. No triunfo diante do Atlético-MG, na última quarta-feira (09), também entrando na etapa complementar, fez o seu primeiro jogo em 2020. Agora, contra o Tricolor, Palha, como é chamado pelos companheiros, e até pelo técnico Cuca, teve a sua primeira experiência em clássico, como profissional.
– É um sonho realizado, onde até pouco tempo assistia um clássico pela televisão. Agora poder jogar é uma felicidade imensa, uma emoção muito grande – afirmou o jogador via assessoria.
– Cheguei aqui com 10 aos e hoje passa um filme na minha cabeça de toda trajetória do caminho que percorri da base ao profissional – acrescentou.
Embora em alguns momentos da etapa final o time se postou com três zagueiros, quando o lateral-direito formou a primeira linha com quatro jogadores, era o prata da casa responsável por fazer o lado canhoto, na ausência de Felipe Jonatan, único atleta de ofício do atual elenco, e que estava suspenso, pelo terceiro cartão amarelo recebido na última quarta-feira (09), quando o Peixe bateu o Atlético-MG, por 3 a 1, também na Vila.

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