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Wagner faz 'lobby' para voltar a jogar pelo Cruzeiro e diz que aceita retornar por salário de R$ 1 mil

O meia, que deixou o Al Khor, do Catar, declarou que deseja retribuir tudo que a Raposa fez por ele, aceitando até uma redução salarial...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:19

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:19

Crédito: AFP / VANDERLEI ALMEIDA
O meia Wagner, revelado pelo América-MG, e com passagens importantes por Cruzeiro, Fluminense e Vasco, quer voltar à Raposa. E, aceita até um valor simbólico para jogar no clube que defendeu de 2004 a 2009. O vice-campeão da Libertadores de 2009 com o time celeste, está com 35 anos e está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Al Khor, do Catar. -Se eu tiver que me adequar às questões financeiras para ajudar o Cruzeiro, por mim, se quiserem me dar R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil... se quiserem me dar R$ 1 mil, eu aceito. Eu só quero ajudar e retribuir o que o Cruzeiro fez por mim. A questão financeira não é empecilho nenhum na minha vida para retornar ao Cruzeiro. Basta o Cruzeiro realmente querer-disse o meia, à Rádio Itatiaia.

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