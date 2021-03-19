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VPs do Flamengo demonstram apoio e convencem Landim a mudar de ideia sobre a reeleição presidencial

Rodrigo Dunshee e Paulo César Pereira manifestaram-se através das redes sociais...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 22:30
Crédito: Diego Maranhao/AM Press
Após Rodolfo Landim oficializar e informar a sua candidatura na próxima eleição presidencial do Flamengo, os atuais vice-presidentes Rodrigo Dunshee (Geral e Jurídico) e Paulo César Pereira (de Secretaria Geral) posicionaram-se em apoio ao atual mandatário nesta quinta-feira. Segundo os dirigentes, foram os próprios VPs e grupos de base do presidente que pediram e o convenceram a mudar de ideia e concorrer a eleição, indo contra ao que afirmou em 2018.- Essa era a ideia inicial do grupo (ser contra a reeleição presidencial no clube). Mas mudamos de ideia e pedimos para ele (Rodolfo Landim) prosseguir. Ele apenas falou o que o grupo queria, mas amadurecemos e achamos que por tudo que passou com tragédia, Covid e planos a realizar pro Fla, importante ele ficar - comentou Rodrigo Dunshee, em resposta a um torcedor rubro-negro.
- O trabalho tem que continuar! Ainda muito a ser feito e mais taças a conquistar - publicou Paulo César Pereira, VP de Secretaria Geral do Flamengo.
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O vice-presidente de futebol Marcos Braz também já havia declarado seu apoio a Rodolfo Landim quando o mesmo não havia decidido tentar a reeleição.

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