VPs do Flamengo demonstram apoio e convencem Landim a mudar de ideia sobre a reeleição presidencial

Após Rodolfo Landim oficializar e informar a sua candidatura na próxima eleição presidencial do Flamengo, os atuais vice-presidentes Rodrigo Dunshee (Geral e Jurídico) e Paulo César Pereira (de Secretaria Geral) posicionaram-se em apoio ao atual mandatário nesta quinta-feira. Segundo os dirigentes, foram os próprios VPs e grupos de base do presidente que pediram e o convenceram a mudar de ideia e concorrer a eleição, indo contra ao que afirmou em 2018.- Essa era a ideia inicial do grupo (ser contra a reeleição presidencial no clube). Mas mudamos de ideia e pedimos para ele (Rodolfo Landim) prosseguir. Ele apenas falou o que o grupo queria, mas amadurecemos e achamos que por tudo que passou com tragédia, Covid e planos a realizar pro Fla, importante ele ficar - comentou Rodrigo Dunshee, em resposta a um torcedor rubro-negro.