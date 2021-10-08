VP Jurídico do Sport garante que clube não teme 'Caso Pedro Henrique'

Crédito: Pedro Henrique já atuou em quatro partidas pelo Leão (Anderson Stevens/Sport

O Departamento Jurídico do Sport está seguro de que o clube não corre risco de perder pontos acerca do caso envolvendo o zagueiro Pedro Henrique e possíveis problemas em sua utilização. Quem afirmou de maneira categórica que "não existe qualquer irregularidade" na situação foi o Vice-Presidente Jurídico do clube, Rodrigo Guedes, em palavras que foram veiculadas pelo portal 'JC'. >Querendo escapar do Z4: a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAlém de assegurar que não existiu qualquer problema envolvendo as quatro partidas em que o defensor atuou com a camisa do Leão da Ilha, Rodrigo explicou quais teriam de ser os procedimentos burocráticos para que existisse ao menos a possibilidade da perda de pontos:

- O Sport não foi denunciado. Para iniciar o processo no STJD, é preciso existir uma notícia de infração e pode partir de qualquer parte. Essa notícia de infração é emitida para a Procuradoria do STJD que avalia e encaminha para a CBF pedindo informações. A partir dessas informações, de acordo com o que a CBF afirmar, ou a Procuradoria arquiva a denúncia ou abre e, assim, remete ao clube denunciado. Até agora não existiu nada.

A principal figura jurídica do Sport ainda chegou a apontar que a possível mobilização de outras equipes para "pressionar" uma possível punição ao clube da Praça da Bandeira soa apenas como uma tentativa de ganharem vantagem na briga pela fuga do rebaixamento.

- O direito do Sport é muito bom. Não existe qualquer irregularidade. Como o Sport está crescendo na competição, o campeonato está muito parelho, ninguém quer cair, aí estão querendo arrumar mais um para o rebaixamento - concluiu Guedes.