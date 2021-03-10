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VP do Flamengo sobre mudança de nome do Maracanã: 'Não pode apagar o passado e a história assim'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, comentou a aprovação da Alerj de projeto de lei que dá ao Estádio do Maracanã o nome de Edson Arantes do Nascimento...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 10:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A repercussão da decisão da Alerj, que aprovou o mudança do nome do Estádio do Maracanã para Edson Arantes de Nascimento - Rei Pelé, é grande. Entre os que não concordam com a alteração está Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. O dirigente se posicionou nas redes sociais.
- A gente não pode apagar o passado e a história assim. Mario Filho e Maracanã eternos, com todo respeito a quem pense o contrário - publicou o VP Dunshee a respeito da decisão tomada pelo deputados estaduais do Rio de Janeiro.No texto aprovado pelos deputados, na terça, o complexo poliesportivo do Maracanã, que conta com o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o parque aquático Júlio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros, passaria a se chamar Complexo Mário Filho, para continuar homenageando o jornalista.
Com a aprovação da Assembléia Legislativa, caso o governador em exercício do estado, Claudio Castro, sancione a proposta, o Estádio Jornalista Mário Filho passará a ser chamado de Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

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