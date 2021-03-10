VP do Flamengo sobre mudança de nome do Maracanã: 'Não pode apagar o passado e a história assim'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A repercussão da decisão da Alerj, que aprovou o mudança do nome do Estádio do Maracanã para Edson Arantes de Nascimento - Rei Pelé, é grande. Entre os que não concordam com a alteração está Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. O dirigente se posicionou nas redes sociais.

- A gente não pode apagar o passado e a história assim. Mario Filho e Maracanã eternos, com todo respeito a quem pense o contrário - publicou o VP Dunshee a respeito da decisão tomada pelo deputados estaduais do Rio de Janeiro.No texto aprovado pelos deputados, na terça, o complexo poliesportivo do Maracanã, que conta com o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o parque aquático Júlio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros, passaria a se chamar Complexo Mário Filho, para continuar homenageando o jornalista.