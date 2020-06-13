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VP do Flamengo garante definição de patrocínio master 'em uma semana'

Rodrigo Dunshee, VP Jurídico e Geral do Flamengo, afirmou que clube teve mais de uma proposta para ocupar o espaço nobre do uniforme rubro-negro a partir de junho...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 16:27

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 16:27

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com mais de uma proposta na mesa, o Flamengo tem tudo para definir seu novo patrocinador master nos próximos dias. É o que Rodrigo Dunshee, em entrevista à Rádio Globo, afirmou nesta sexta-feira, confirmando que o clube está muito próximo de acertar uma parceria que substituirá o Banco BS2 no espaço nobre do uniforme rubro-negro a partir de 1º de julho.
– Uma semana já vai estar definido, pelo que acho. Não passa disso. Tivemos mais de uma proposta apesar da pandemia. Graças a Deus o Flamengo está despertando o interesse nessa área. Já definimos como é que vai ser, já estamos na fase de trocar minuta e nos próximos dias vai ter notícia. Tenho que guardar sigilo - disse, em entrevista à Rádio Globo.
No início do mês, o Flamengo anunciou o fim da parceria com o Banco BS2 - o qual foi rescindido com seis meses de antecedência e será encerrada no dia 31 de junho. O vínculo iria até dezembro de 2020, mas, com outras possibilidades, o clube optou pela rescisão.
Em entrevista recente ao "Bem, Amigos", do SporTV, o presidente Rodolfo Landim comentou sobre as negociações, afirmando que a torcida do Flamengo poderia ter uma surpresa. A Amazon, gigante do e-commerce, é o possível patrocinador mais comentado nos últimos meses, e os contatos entre as partes ocorrem desde a virada do ano. Contudo, a declaração de Landim indica que o acerto pode ser com outra organização além da de Jeff Bezos.E MAIS:Maracanã 70 anos: 20 jogos inesquecíveis do Flamengo no estádioDudu Nobre exalta Jorge Jesus e cobra 'reciclagem' de técnicos no paísMaracanã 70 anos: as maiores goleadas da história do estádioMaracanã 70 anos: Nação, a mais presente entre os 'superpúblicos' E MAIS:

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