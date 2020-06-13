VP do Flamengo garante definição de patrocínio master 'em uma semana'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com mais de uma proposta na mesa, o Flamengo tem tudo para definir seu novo patrocinador master nos próximos dias. É o que Rodrigo Dunshee, em entrevista à Rádio Globo, afirmou nesta sexta-feira, confirmando que o clube está muito próximo de acertar uma parceria que substituirá o Banco BS2 no espaço nobre do uniforme rubro-negro a partir de 1º de julho.

– Uma semana já vai estar definido, pelo que acho. Não passa disso. Tivemos mais de uma proposta apesar da pandemia. Graças a Deus o Flamengo está despertando o interesse nessa área. Já definimos como é que vai ser, já estamos na fase de trocar minuta e nos próximos dias vai ter notícia. Tenho que guardar sigilo - disse, em entrevista à Rádio Globo.

No início do mês, o Flamengo anunciou o fim da parceria com o Banco BS2 - o qual foi rescindido com seis meses de antecedência e será encerrada no dia 31 de junho. O vínculo iria até dezembro de 2020, mas, com outras possibilidades, o clube optou pela rescisão.