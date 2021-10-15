VP do Flamengo diz esperar atuação do STJD por caso em jogo do Atlético-MG: 'Perda de mando e punição severa'

Na partida entre Atlético-MG e Santos, pelo Brasileirão, o clima esquentou no Mineirão entre o estafe do Galo e a equipe de arbitragem, que relatou os protestos - com direito e socos e chutes na porta da sala do VAR - na súmula. Diante disso, Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, afirmou esperar a atuação do STJD no caso: "Perda de mando e punição severa".- Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores. Vamos aguardar o STJD - publicou Rodrigo Dunshee, em seu perfil no Twitter, na manhã desta sexta.Citado na súmula como autor de chutes e socos na porta da sala do VAR, o diretor de futebol Rodrigo Caetano rechaçou qualquer movimento para entrar à força onde estavam os árbitros de vídeo. O motivo de tamanha polêmica foram os lances que o time alvinegro considerou pênaltis não marcados pelos árbitro de campo e sem a revisão do VAR.