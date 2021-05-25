VP do Flamengo detalha planos para FlaTV+ e mira receita milionária: 'Maior do que o patrocínio master'

Crédito: Arte Lance!

Lançada no início de março, a FlaTV+ foi nos últimos meses uma plataforma de streaming usada para a transmissão dos jogos do Carioca para a torcida do Flamengo. No entanto, com o fim do Estadual, o serviço contará com novidades e se tornará a TV por assinatura do clube. Em entrevista à ‘Máquina do Esporte‘, Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing rubro-negro, destrinchou o projeto e deu detalhes sobre o lançamento.

+ Flamengo campeão! Veja todos os títulos do Rubro-Negro no Carioca e quem foi o vice- Temos um desafio espetacular que é a FlaTV+. Nós estamos fechando agora os detalhes, nós devemos lançar em, no máximo, um mês, uns 15 dias talvez, a FlaTV+, que é a nossa TV por assinatura. Nós lançamos no Campeonato Carioca, mas qual é a FlaTV+? Qual era o raciocínio? O Campeonato Carioca foi um tiro que apareceu a oportunidade, e a gente usou a FlaTV+, mas não era este o conceito - disse o dirigente, antes de prosseguir:

- O conceito da FlaTV+ é uma coisa perene, é uma assinatura, é uma Netflix do Flamengo. Nós vamos lançar agora com o preço bastante razoável para a nossa torcida, com vantagens para o nosso sócio-torcedor, que vai poder degustar da FlaTV+ por um período maior e depois vai precisar pagar muito pouco pela FlaTV+. É um projeto que pode ser uma verba recorrente muito significativa. A FlaTV+ vai fazer o que? Vai cobrir tudo sobre o Flamengo. Vai continuar existindo a FlaTV normal, só que a FlaTV+ vai ter mais do que na FlaTV normal.

+ Entre os maiores do mundo nas redes sociais, Flamengo planeja lançar plataforma própria de streaming

Os torcedores que desejarem assinar a FlaTV+ terão que pagar uma mensalidade e terão direito a uma série de programas exclusivos e especiais. Segundo Gustavo Oliveira, esse projeto pode se tornar uma importante fonte de receita para o Flamengo, inclusive, sendo superior ao patrocínio master do Banco BRB.

- É um projeto grandioso. Para ter uma ideia, nós temos pouco mais de seis milhões de pessoas na FlaTV aberta, de graça. Se você considera 3% deste público pagando, sei lá, 10 reais, 15 reais - ainda vamos ver o preço - , 3% será 180 mil pessoas. Se cada pagar 15 reais, nós temos três milhões por mês, maior do que o patrocínio master, se pegarmos 3% dessa base. Então, é uma receita recorrente importante.

+ Confira a tabela completa da Libertadores