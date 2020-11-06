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futebol

VP do Flamengo comenta duelo com o São Paulo nas quartas da Copa do Brasil

Rubro-Negro fará o primeiro jogo do mata-mata no Maracanã, e a decisão será no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 15:38

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 15:38

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Assim como nas oitavas de final, o Flamengo está envolvido no único confronto das quartas de final da Copa do Brasil que envolve dois times que disputam - ou disputaram - a atual edição da Libertadores. O adversário rubro-negro será o São Paulo, com os jogos marcados para os dias 11, no Maracanã, e 18 de outubro, no Morumbi. A definição foi nesta sexta-feira, em sorteio realizado pela CBF. Sobre o sorteio, o VP de futebol Marcos Braz fez breve comentário.
- Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Respeitamos todos - publicou o vice-presidente do Flamengo logo após a definição dos duelos.

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