Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Flamengo celebra liberação do público e agradece prefeito, mas ressalta os custos para os torcedores
futebol

VP do Flamengo celebra liberação do público e agradece prefeito, mas ressalta os custos para os torcedores

Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, publicou mensagem a respeito da realização de eventos-teste em partidas do clube a partir de setembro...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 12:45
Crédito: AFP
Foram meses de negociações nos bastidores e declarações públicas a favor até que, nesta semana, o Flamengo teve a solicitação aceita pela Prefeitura, que liberou o retorno parcial da torcida aos jogos a partir de 15 de setembro, que servirão como eventos-teste. A decisão foi celebrada por Marcos Braz, VP de futebol, e também por Rodrigo Dunshee, que agradeceu ao prefeito Eduardo Paes. Contudo, o VP Geral e Jurídico ressaltou os custos que a torcida terá.
- Jogo com público no Maraca. Todos vacinados ao menos uma vez e com teste rápido, criando-se um ambiente limpo. Sei que tem praia lotada e metrô (sem exame), mas sou grato ao prefeito pela liberação, porque o futebol é o mais visado, mas vamos evoluir. Jogar assim é muito caro para a Nação - publicou.Na nota técnica da Prefeitura que autorizou três partidas do Flamengo como eventos-teste - confira as datas e os confrontos aqui -, a Secretária Municipal da Saúde do Rio exige que, além da comprovação de vacinação contra a Covid-19 em dia, o torcedor apresente resultado negativo de teste de antígeno ou RT-PCR realizado em até 48h antes do jogo por laboratório autorizado pelo clube.
Já o Flamengo será responsável por oferecer álcool 70%, treinamento das equipes e colaboradores a fim de garantir o distanciamento social de 1m, sinalizações, e organização das retiradas de ingressos, acesso e acomodação dos torcedores nos quatro setores do estádio (norte, sul, leste e oeste).O Flamengo ainda não divulgou valores e outras informações sobre as vendas de ingressos para as partidas contra Grêmio, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e diante do Barcelona (EQU), pela Copa Libertadores. A última, inclusive, está prevista para acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados