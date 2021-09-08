VP do Flamengo celebra liberação do público e agradece prefeito, mas ressalta os custos para os torcedores

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Foram meses de negociações nos bastidores e declarações públicas a favor até que, nesta semana, o Flamengo teve a solicitação aceita pela Prefeitura, que liberou o retorno parcial da torcida aos jogos a partir de 15 de setembro, que servirão como eventos-teste. A decisão foi celebrada por Marcos Braz, VP de futebol, e também por Rodrigo Dunshee, que agradeceu ao prefeito Eduardo Paes. Contudo, o VP Geral e Jurídico ressaltou os custos que a torcida terá.

- Jogo com público no Maraca. Todos vacinados ao menos uma vez e com teste rápido, criando-se um ambiente limpo. Sei que tem praia lotada e metrô (sem exame), mas sou grato ao prefeito pela liberação, porque o futebol é o mais visado, mas vamos evoluir. Jogar assim é muito caro para a Nação - publicou.Na nota técnica da Prefeitura que autorizou três partidas do Flamengo como eventos-teste - confira as datas e os confrontos aqui -, a Secretária Municipal da Saúde do Rio exige que, além da comprovação de vacinação contra a Covid-19 em dia, o torcedor apresente resultado negativo de teste de antígeno ou RT-PCR realizado em até 48h antes do jogo por laboratório autorizado pelo clube.