VP do Flamengo, Braz é oficializado como segundo secretário na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro foi fechada em uma sessão na manhã desta sexta (1), na cerimônia de posse. E foi oficializado que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e eleito em 2020, pelo Partido Liberal (PL), assumirá o cargo de segundo secretário na mesa, cujo presidente será o vereador Carlo Caiado (DEM).

Braz já havia se pronunciado publicamente com o intuito de afirmar que as funções na Câmara de Vereadores não afetarão as atreladas ao Flamengo, que entra em ano eleitoral.