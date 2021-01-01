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VP do Flamengo, Braz é oficializado como segundo secretário na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

Marcos Braz foi eleito vereador do Rio de Janeiro após levar 40.938 votos...

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 14:51
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro foi fechada em uma sessão na manhã desta sexta (1), na cerimônia de posse. E foi oficializado que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e eleito em 2020, pelo Partido Liberal (PL), assumirá o cargo de segundo secretário na mesa, cujo presidente será o vereador Carlo Caiado (DEM).
Braz já havia se pronunciado publicamente com o intuito de afirmar que as funções na Câmara de Vereadores não afetarão as atreladas ao Flamengo, que entra em ano eleitoral.
No cargo de VP de futebol do Flamengo desde janeiro de 2019, Marcos Braz foi eleito vereador do Rio após levar 40.938 votos. Ele foi o sexto postulante ao cargo municipal mais votado na cidade.

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