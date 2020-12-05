VP do Flamengo ameaça ir ao STJD por faixa da torcida do Botafogo no Nilton Santos; material foi retirado

Discórdia. Minutos antes de a bola rolar para o clássico entre Botafogo e Flamengo, a ocorrer a partir das 17h deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma faixa colocada pela torcida alvinegra nas arquibancadas gerou polêmica. Já retirada após uma repercussão instantânea nas redes sociais, ela trazia os seguintes dizeres ao campo de jogo: "Aqui prezamos pelas vidas". O lado rubro-negro sentiu-se "agredido".Através do vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, houve um posicionamento de apelo para a retirada da faixa, no Twitter, e ameaça de contestação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

- Vou usar esse espaço para pedir ao presidente do Botafogo que retire essa faixa agressiva que é deselegante e tenho certeza que não partiu dele, mas se ele permitir será. Acho que isso não precisa virar uma questão que seja remetida ao STJD. Somos adversários e não inimigos - escreveu Dunshee. A faixa, então localizada na região central do Nilton Santos e tida como alusiva à postura do rival nos primeiros meses de pandemia, quando o Fla lutou pelo retorno do futebol no Estadual, foi retirada por volta das 15h30.