VP do Flamengo agradece presença da torcida em 'jogo laboratório' em Brasília: 'Reencontro especial'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além da classificação para as quartas de final da Libertadores, a goleada de 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia marcou o retorno da torcida do Flamengo às arquibancadas após 497 dias. No dia seguinte à partida, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, agradeceu aos 5.518 torcedores que estiverem presentes no Mané Garrincha, em Brasília.

+ Classificação com tensão e festa: veja imagens da torcida do Flamengo no Mané Garrincha- Que reencontro especial ontem em Brasília. O público (~5600) não foi grande e estava distanciado conforme combinado com as autoridades locais mas se desdobrou e lotou o estádio de amor e apoio. Agradecemos demais aos que puderam comparecer - postou Bap, no Twitter. Primeiro jogo no Brasil com venda de ingressos desde o início da pandemia da Covid-19, o duelo entre Flamengo e Defensa y Justicia foi encarado como um grande laboratório para a retomada gradual de público nos estádios. Em entrevista ao site "ge", Bap ressaltou as dificuldades logísticas e minimizou o prejuízo financeiro, além da baixa procura por ingressos (18 mil haviam sido colocado à disposição da torcida).

- A gente sabia que a barreira econômica era enorme. O jogo é mais um laboratório para o retorno do que iniciativa para ganhar dinheiro. Pelo contrário, vai perder (dinheiro). O ganho de estar voltando compensa. Qualquer centena de milhar que a gente perder não é despesa, é investimento.

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De olho no processo de retomada do público para os próximos meses, a CBF e outros clubes da Série A enviaram representantes a Brasília para acompanharem a operação da partida. Bap ainda destacou a possibilidade da liberação de público nas quartas de final da Copa do Brasil.

- Seis clubes da Série A enviaram gerentes operacionais para acompanhar o jogo. Veio gente da CBF para acompanhar, ver junto que dá errado, o que pode melhorar. É assim que a gente vai pavimentar o caminho para a volta do público. A CBF está acenando com possibilidade de público a partir das quartas de final da Copa do Brasil.

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