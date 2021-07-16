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futebol

VP do Coritiba grava vídeo sobre aproveitamento da base

Dirigente pede calma aqueles que desejam mais espaço a atletas que foram campeões nesta temporada da Copa do Brasil Sub-20 com o Coxa...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:55

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:55

Crédito: Vice-presidente falou em tom cauteloso sobre o tema (Reprodução/Twitter Coritiba
Apesar do Coritiba ter engatado uma boa sequência de resultados que elevaram o time na briga pela parte alta da tabela de classificação na Série B, cobranças constantes tem surgido por parte de torcedores pela utilização de nomes que foram campeões da Copa do Brasil Sub-20.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara tentar acalmar os ânimos e os questionamentos em muito voltados para o técnico Gustavo Morínigo, o vice-presidente do Coxa, Osíris Klamas, gravou um vídeo onde se dispõe a "prestar alguns esclarecimentos" sobre o assunto.
Além de pontuar que os atletas em questão tem passado por um processo de integração que inclui a participação em treinos, viagens e entradas ocasionais, Osíris pontuou que existe uma preocupação em se classificar a próxima fase do Brasileirão de Aspirantes para garantir maior calendário a base no restante do ano.
Outro elemento pontuado pelo dirigente foi mencionar que os jogadores solicitados pela torcida ainda estão em processo de formação, agregando que "eles serão aproveitados e respeitados, porém no momento certo".
Confira abaixo o vídeo na íntegra

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