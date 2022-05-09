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futebol

VP do Botafogo reclama de debates sobre gol anulado do Flamengo: 'É chororô'

Vinícius Assumpção, vice-presidente do Glorioso, afirmou que debates sobre bola na rede de Gabigol não fazem sentido e gol foi ilegal...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:48
Vinícius Assumpção ficou na bronca sobre debates na imprensa em relação ao gol anulado de Gabigol na vitória do Botafogo sobre o Flamengo. O vice-presidente do Glorioso deu a opinião de que o atacante do Rubro-Negro estava em impedimento na jogada.+ VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória
O dirigente relatou nas redes sociais que nunca discussões para saber a hora certa de saber qual o frame do VAR. Nas redes sociais, ele foi sucinto sobre o lance.
– Pela primeira vez vejo fazer debate do “time do frame” do VAR. Já tivemos vários lances iguais e NUNCA chamaram este debate. Por que só agora? O Gol foi ilegal e a vitória do Botafogo foi legítima! resto é chororô! Valeu Botafogo! - escreveu.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O vice-presidente fez questão de valorizar o feito do Botafogo. O Glorioso, agora, superou os três rivais na temporada 2022. Vinícius também exaltou Erison.
– A cada momento o Botafogo vem se fortalecendo. Não reparei ninguém dizer que vencemos os últimos jogos contra os rivais cariocas. VITÓRIAS: 1x0 no Vasco; 2x1 no Fluminense e 1x0 no Flamengo. São 4 GP (gols pró) e 1 GC (gols contra). Os três jogos com mando dos adversários e Erison fez todos! - completou.
Crédito: ViníciusAssumpçãoévice-presidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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