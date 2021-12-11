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VP do Botafogo diz que renovação de Gatito Fernández 'está avançada': 'Estou otimista'

Em cerimônia do Prêmio Brasileirão, Vinícius Assumpção atualiza situação do paraguaio...
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Publicado em 

10 dez 2021 às 23:16

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 23:16

A expectativa toma conta do Botafogo no que diz respeito ao futuro de Gatito Fernández. O goleiro, que tem contrato com o clube se encerrando em dezembro, já iniciou as negociações por uma possível renovação. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, mostra otimismo.+ Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo
O mandatário atualizou a situação envolvendo o paraguaio em entrevista durante o evento Prêmio Brasileirão, realizado na noite desta sexta-feira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
– Está avançada. Nós fizemos uma proposta, ele fez uma contraproposta e estamos (Botafogo e empresários) dialogando. Estou bastante otimista que ele será nosso goleiro ao lado do Diego (Loureiro) em 2022 - explicou.
Com uma grave lesão no joelho, Gatito não joga pelo Botafogo desde setembro de 2020. O goleiro passou 2021 inteiro tratando do problema físico. Os empresários do paraguaio retornaram nos últimos dias com novos números pela renovação do atleta.
Crédito: GatitoFernándezemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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