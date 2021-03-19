VP do Botafogo comemora chegada de CEO: 'Certeza que estamos no caminho certo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A contratação de Jorge Braga arranca vibrações positivas por parte do Botafogo. O CEO, anunciado oficialmente na última quarta-feira, aparece como uma das primeiras cumpridas da gestão de Durcesio Mello, presidente que assumiu o Alvinegro em janeiro de 2021.

+ O desafio de Jorge Braga: CEO é 'porta de entrada' do Botafogo ao profissionalismoVinícius Assumpção, vice-presidente do Glorioso, não escondeu a animação com o novo nome que estará no organograma do clube de General Severiano. Por meio do Twitter, o dirigente comemorou a chegada de Jorge Braga.

- O sentimento e a certeza que estamos no caminho correto, sem iludir, mas fortalecendo e buscando o profissionalismo como o único caminho para reerguer o Botafogo. Boa Sorte ao CEO, Jorge Braga - escreveu.