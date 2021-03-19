Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

VP do Botafogo comemora chegada de CEO: 'Certeza que estamos no caminho certo'

Em rede social, Vinícius Assumpção vibrou com a contratação de Jorge Braga e afirmou que o profissionalismo é o único meio para salvar o Alvinegro...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 21:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 21:03
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A contratação de Jorge Braga arranca vibrações positivas por parte do Botafogo. O CEO, anunciado oficialmente na última quarta-feira, aparece como uma das primeiras cumpridas da gestão de Durcesio Mello, presidente que assumiu o Alvinegro em janeiro de 2021.
+ O desafio de Jorge Braga: CEO é 'porta de entrada' do Botafogo ao profissionalismoVinícius Assumpção, vice-presidente do Glorioso, não escondeu a animação com o novo nome que estará no organograma do clube de General Severiano. Por meio do Twitter, o dirigente comemorou a chegada de Jorge Braga.
- O sentimento e a certeza que estamos no caminho correto, sem iludir, mas fortalecendo e buscando o profissionalismo como o único caminho para reerguer o Botafogo. Boa Sorte ao CEO, Jorge Braga - escreveu.
Jorge Braga começa a trabalhar ainda em março. O profissional estava na Claro antes de aceitar a proposta do clube de General Severiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados