Vovô tá on! Nene celebra boa fase e feitos pelo Vasco e assume artilharia do Carioca: 'Só tenho a agradecer'

O início de temporada do Vasco tem sido especial para Nene. Com média de um gol por jogo, o meia assumiu a artilharia do Carioca e alcançou feitos importantes com a Cruz de Malta no peito. O camisa 10 é o segundo maior artilheiro do clube carioca no Século XXI com 52 gols, ao lado de Élton. Ambos estão atrás apenas de Romário, que balançou as redes em 131 oporunidades. Em uma noite chuvosa em São Januário, Nene completou 150 partidas com a camisa cruz-maltina. Além disso, ajudou a recolocar o time na liderança do Estadual com 13 pontos. Cabe salientar que o Botafogo tem 10 e enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos.

- Sem palavras. Fiquei emocionado agora no vestiário. Só tenho a agradecer todo mundo: aqui do Vasco, família, a torcida, pelo carinho de sempre. Toda comissão. Realmente estou muito feliz e espero que venha muito mais por aí - disse o atleta à rede social do clube, e emendou:

- Acho que dá, foi o que pensei (alcançar a marca de 200 jogos peo Vasco). Mais dois anos (de carreira) - brincou.

Em apenas quatro partidas, já que foi poupado contra o Madureira, o meia marcou quatro gols e deu duas assistências em 2022. De acordo com os dados do portal "Footstats", ele finalizou nove vezes na competição, sendo sete delas no alvo, com dez passes para que os companheiros pudessem finalizar.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Desde que retornou ao clube, na reta final da Série B 2021, Nene já marcou oito gols e deu sete assistências em dezoito jogos. Mesmo com 40 anos, o meia volta a mostrar que pode ser decisivo e ser líder da equipe dentro e fora de campo. O técnico Zé Ricardo já havia elogiado a forma física do atleta em entrevista ao LANCE! e, nesta quarta, falou sobre sua importância no time em coletiva.

- É um ídolo recente do Vasco. A primeira passagem já tinha sido muito boa e, nesse retorno, mostra toda sua importância. Difícil até fazer muitos comentários, mas ele merece, trabalha muito, tem um alto astral que chama atenção. Deus abençoou ele não ter tantas lesões na carreira e abençoou hoje com esse gol para nossa vitória. Torço para que consiga jogar bastante - disse o comandante cruz-maltino.

Apesar de já ter sido, inclusive, campeão carioca e na sua primeira passagem pelo Vasco, é inegável que o meia tem vivido um dos seus melhores momentos com a camisa cruz-maltina. São quatro gols e duas assistências em 2022. Ao todo, nesta atual passagem, são oito gols e seis assistências em 18 partidas.

+ Sem Weverton, suspenso, Léo Matos deverá ser titular do Vasco pela primeira vez no ano

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 20h, no primeiro clássico da temporada contra o Botafogo. A partida é válida pela sexta rodada da Taça Guanabara e será realizada no Castelão, em São Luís, no Maranhão.