Volta Redonda x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Depois de uma partida acirrada com direito à discussão entre goleadores, Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar uma semana depois de decidirem a Taça Guanabara. Desta vez, o duelo será válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h05 deste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, cujo mando é do time da Cidade do Aço. Como está num período entre jogos da Libertadores, o Flamengo escalará uma equipe mista e poupar alguns jogadores - o que ocorreu na semana passada, quando os laterais titulares, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro iniciaram no banco, por exemplo. Filipe Luís e Gabigol sequer foram relacionados, assim como Gerson, que realizará exames neste sábado, por dores na coxa direita.