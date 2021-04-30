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futebol

Volta Redonda x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Jogo será o de ida pelas semifinais do Campeonato Carioca, cujo mando será do Voltaço...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 20:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de uma partida acirrada com direito à discussão entre goleadores, Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar uma semana depois de decidirem a Taça Guanabara. Desta vez, o duelo será válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h05 deste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira, cujo mando é do time da Cidade do Aço. Como está num período entre jogos da Libertadores, o Flamengo escalará uma equipe mista e poupar alguns jogadores - o que ocorreu na semana passada, quando os laterais titulares, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro iniciaram no banco, por exemplo. Filipe Luís e Gabigol sequer foram relacionados, assim como Gerson, que realizará exames neste sábado, por dores na coxa direita.
Já o Voltaço, com a dupla artilheira Alef Manga e João Carlos, tentará surpreender novamente, tanto que vem realizando treinos táticos no Raulino a fim de auxiliar em possível revanche. Oliveira, suspenso, é o único desfalque.
Confira mais informações da partida entre Volta Redonda e Flamengo:
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).Data e hora: 1º de maio de 2021, às 21h05.Árbitro: Rafael Martins Sá.Assistentes: Michael Correia e Wallace Santos.Árbitro de vídeo: Pathrice Maia.
Onde assistir: Record, Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana, Willian Arão e Renê; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.
Lesionados: Rodrigo Caio, Gerson, Thiago Maia e César.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Oliveira.
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)
Andrey; Régis Souza, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Junior e Luciano Naninho; Alef Manga, Hiroshi e João Carlos
Suspensos: Oliveira.Pendurados: Ninguém.
+ Veja a tabela completa do Cariocão 2021
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, 20% apostam no empate e 10% creem na vitória do Volta Redonda.

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