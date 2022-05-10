Volta de Kanu foi reduzida em duas semanas graças ao trabalho médico do Botafogo

O retorno de Kanu contra o Flamengo só foi possível graças ao trabalho integrado de cinco setores internos do Botafogo. O LANCE! deu detalhes sobre a 'operação' feita pelo Glorioso para que o zagueiro, então lesionado, pudesse ter condições de jogo para atuar contra o Rubro-Negro no último domingo.+ Botafogo fecha a renovação de Kanu até 2025

O Glorioso divulgou detalhes sobre como o trabalho foi feito. Em vídeo divulgado pela "BotafogoTV", responsáveis pelos setores de saúde e performance do Alvinegro deram detalhes de como estava o estado de Kanu. O zagueiro, vale lembrar, tinha um problema na coxa esquerda após o empate contra o Atlético-GO, em 24 de abril.

– Tivemos um caso agora do Kanu. Diante de uma lesão importante, muscular, tínhamos o prognóstico de 3 a 4 semanas (de retorno), a gente conseguiu acelerar esse processo com segurança e liberando com os parâmetros de segurança. Ele fez testes e um trabalho com a preparação física junto da fisiologia de treinamento enquadrando progressivamente dentro do processo do treinador, mas tudo dentro de segurança - explicou Fábio Azevedo, fisioterapeuta.

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Se o prognóstico inicial era de quatro semanas, o trabalho integrado do Botafogo transformou o retorno concreto do camisa 3 para 13 dias. Kanu, vale ressaltar, atuou durante os 90 minutos em Brasília.

– A gente tinha ali tudo que ele já tinha feito de carga. Foi um tempo muito curto que ele ficou afastado, mas um trabalho em conjunto com a preparação, fisioterapia, nutrição e departamento médico ele conseguiu realmente voltar bem. O Kanu trabalhou em horários no contraturno e isso foi muito importante para ele performar bem - ressaltou Dailson Paulucio, da fisiologia.

– A semana foi bem corrida, se estendia até a noite. Ratifico mais uma vez o agradecimento ao departamento médico, fisiologia, nutricionista, preparação física, todos foram fundamentais para que eu pudesse estar em campo 100%... Quase 100% (risos). Foi um dia muito marcante, estamos felizes com o resultado, é continuar trabalhando com muito empenho para conseguir a regularidade no campeonato - valorizou Kanu.MAIS DECLARAÇÕES

Dailson Paulucio (Fisiologista)– O processo de integração do Botafogo é essencial para conseguir atingir os nossos objetivos. No setor da fisiologia trabalhamos muito na área de saúde e performance com o nutricionista, a preparação física, o departamento médico, a fisioterapia... Hoje nós temos muitas informações e elas têm que chegar rápido para tomarmos as decisões de forma integrada.

– Antes de começar os treinamentos nós já temos metas individualizadas para cada atleta e conseguimos observar quem precisa de carga maior ou menor. Essa interação com a preparação física é primordial para que a gente consiga colocar os atletas no mesmo nível.

Fábio Azevedo (Fisioterapeuta)– Na fisioterapia estamos focando muito mais na parte de prevenção do que o tratamento em si. O tratamento é o do dia a dia, a gente já está acostumado a fazer, mas estamos investindo nessa parte de prevenção, que é muito mais importante visto que os atletas ficam mais à disposição do técnico. Pegamos todos os jogadores e fazendo um trabalho individual diante dos testes de pré-participação e funcionais. Cada atleta tem um tratamento individualizado.

– A parte de recuperação do clube já está sendo feita dentro do vestiário. Acabou o jogo nós já começamos a recuperação. Nesse jogo de Brasília a gente já veio fazendo dentro do avião, que é fretado, o que facilita. Nós pegamos os atletas que tiveram o maior índice de desgaste muscular e a gente começa a fazer a recuperação dentro do avião com as botas compressivas, eletroestimulação, parte de mobilidade a gente consegue.

Kanu– Nossa obrigação como atleta é ser comprometido com o trabalho. Sempre dar 100% para se recuperar mais rápido, poder estar 100% física e mentalmente. Esse é um trabalho de toda a equipe, nós temos que parabenizar todos e é continuar nessa crescente para que o futuro seja melhor ainda.