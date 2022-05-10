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futebol

Volta de Kanu foi reduzida em duas semanas graças ao trabalho médico do Botafogo

Após lesão muscular na coxa, prognóstico era de que zagueiro ficasse fora por quatro semanas, mas ele retornou em 13 dias, contra o Flamengo, após trabalho integrado...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 20:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 20:59
O retorno de Kanu contra o Flamengo só foi possível graças ao trabalho integrado de cinco setores internos do Botafogo. O LANCE! deu detalhes sobre a 'operação' feita pelo Glorioso para que o zagueiro, então lesionado, pudesse ter condições de jogo para atuar contra o Rubro-Negro no último domingo.+ Botafogo fecha a renovação de Kanu até 2025
O Glorioso divulgou detalhes sobre como o trabalho foi feito. Em vídeo divulgado pela "BotafogoTV", responsáveis pelos setores de saúde e performance do Alvinegro deram detalhes de como estava o estado de Kanu. O zagueiro, vale lembrar, tinha um problema na coxa esquerda após o empate contra o Atlético-GO, em 24 de abril.
– Tivemos um caso agora do Kanu. Diante de uma lesão importante, muscular, tínhamos o prognóstico de 3 a 4 semanas (de retorno), a gente conseguiu acelerar esse processo com segurança e liberando com os parâmetros de segurança. Ele fez testes e um trabalho com a preparação física junto da fisiologia de treinamento enquadrando progressivamente dentro do processo do treinador, mas tudo dentro de segurança - explicou Fábio Azevedo, fisioterapeuta.
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Se o prognóstico inicial era de quatro semanas, o trabalho integrado do Botafogo transformou o retorno concreto do camisa 3 para 13 dias. Kanu, vale ressaltar, atuou durante os 90 minutos em Brasília.
– A gente tinha ali tudo que ele já tinha feito de carga. Foi um tempo muito curto que ele ficou afastado, mas um trabalho em conjunto com a preparação, fisioterapia, nutrição e departamento médico ele conseguiu realmente voltar bem. O Kanu trabalhou em horários no contraturno e isso foi muito importante para ele performar bem - ressaltou Dailson Paulucio, da fisiologia.
– A semana foi bem corrida, se estendia até a noite. Ratifico mais uma vez o agradecimento ao departamento médico, fisiologia, nutricionista, preparação física, todos foram fundamentais para que eu pudesse estar em campo 100%... Quase 100% (risos). Foi um dia muito marcante, estamos felizes com o resultado, é continuar trabalhando com muito empenho para conseguir a regularidade no campeonato - valorizou Kanu.MAIS DECLARAÇÕES
Dailson Paulucio (Fisiologista)– O processo de integração do Botafogo é essencial para conseguir atingir os nossos objetivos. No setor da fisiologia trabalhamos muito na área de saúde e performance com o nutricionista, a preparação física, o departamento médico, a fisioterapia... Hoje nós temos muitas informações e elas têm que chegar rápido para tomarmos as decisões de forma integrada.
– Antes de começar os treinamentos nós já temos metas individualizadas para cada atleta e conseguimos observar quem precisa de carga maior ou menor. Essa interação com a preparação física é primordial para que a gente consiga colocar os atletas no mesmo nível.
Fábio Azevedo (Fisioterapeuta)– Na fisioterapia estamos focando muito mais na parte de prevenção do que o tratamento em si. O tratamento é o do dia a dia, a gente já está acostumado a fazer, mas estamos investindo nessa parte de prevenção, que é muito mais importante visto que os atletas ficam mais à disposição do técnico. Pegamos todos os jogadores e fazendo um trabalho individual diante dos testes de pré-participação e funcionais. Cada atleta tem um tratamento individualizado.
– A parte de recuperação do clube já está sendo feita dentro do vestiário. Acabou o jogo nós já começamos a recuperação. Nesse jogo de Brasília a gente já veio fazendo dentro do avião, que é fretado, o que facilita. Nós pegamos os atletas que tiveram o maior índice de desgaste muscular e a gente começa a fazer a recuperação dentro do avião com as botas compressivas, eletroestimulação, parte de mobilidade a gente consegue.
Kanu– Nossa obrigação como atleta é ser comprometido com o trabalho. Sempre dar 100% para se recuperar mais rápido, poder estar 100% física e mentalmente. Esse é um trabalho de toda a equipe, nós temos que parabenizar todos e é continuar nessa crescente para que o futuro seja melhor ainda.
Crédito: KanuemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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