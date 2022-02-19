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Volta de Chay e incentivo de Kanu e Lúcio Flávio: veja os bastidores da vitória do Botafogo sobre o Resende

No vídeo de bastidores, o técnico-interino aparece incentivando seus jogadores a todo momento. O duelo foi marcado também pelo oportunismo de Matheus Nascimento...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 06:00
O Botafogo teve dificuldade, mas conseguiu vencer o Resende por 2 a 1 pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No vídeo de bastidores, o técnico-interino Lúcio Flávio aparece incentivando seus jogadores a todo momento. O duelo foi marcado também pelo retorno do meia-atacante Chay aos gramados e pelo oportunismo de Matheus Nascimento. Antes do início da partida, Kanu apareceu orientando os companheiros de defesa. O zagueiro deixou claro que deve haver atenção e comunicação no setor. Lúcio Flávio também pediu atenção à parte mental para o grupo ter tranquilidade e sair de campo com os três pontos.
- Trabalhar em velocidade mesmo. Vamos deixar os caras (time do Resende) correr atrás da gente. Só atenção principalmente a sinalização deles. Atenção ao Gatito (Fernández). Acompanha a jogada. Importante: Cabeça fria, corpo quente. É isso que a gente precisa no jogo de hoje - disse o treinador.
Em campo, a dupla de ataque Matheus Nascimento e Erison decidiu. Em boa jogada de Luiz Fernando pela direita, o goleiro adversário soltou a bola nos pés da joia alvinegra que só teve o trabalho para estufar a rede. Em seguida, o camisa 89 teve a oportunidade de marcar pelo segundo jogo seguido e bateu um pênalti com categoria.
Com o triunfo, o Glorioso ocupa a quarta colocação com 16 pontos, atrás dos rivais Vasco e Botafogo no saldo de gols e bolas na rede. Na classificação, o Fluminense está na ponta da tabela com 18. Na próxima rodada, o time entra em campo, quarta, às 20h, no clássico contra os rubro-negros, no Nilton Santos.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- A partida foi difícil. A gente sabia da qualidade da equipe do Resende. Mas como dito no início, estudamos bem o adversário. Saímos com um bom resultado. Feliz em poder voltar. Estar ajudando meus companheiros. Agradecer ao Departamento Médico, à equipe de fisiologia, preparação física - Diogo, ao Eiras (Fábio), que não está com a gente, mas fez o plano todo para eu estar de volta, trabalhando com saúde - explicou Chay.
Crédito: BotafogovenceuoResendeeseguenalutapelotítulodoCampeonatoCarioca(Reprodução/BotafogoTV

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