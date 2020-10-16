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Volta antecipada, estreia e 13 minutos para balançar as redes: o retorno de Mikael ao Sport

Centroavante de 21 anos entrou durante a partida contra o Internacional e marcou de cabeça aos 44 do segundo tempo
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LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 11:20

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:20

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Após marcar oito gols em 17 partidas pelo Confiança, Mikael voltou ao Sport com o apoio da torcida e não precisou de muito tempo para retribuir o carinho: 13 minutos. Foi o tempo que demorou para o centroavante de 21 anos balançar as redes com a camisa rubro-negra.
O atleta estava emprestado ao time de Sergipe até 2021, mas foi solicitado na Ilha do Retiro antecipadamente para ajudar o time na Série A.
- Fico feliz que tenha voltado ao Sport e já tenha conseguido marcar logo na primeira partida. Sou centroavante e vivo disso. Marcar logo de cara em uma volta, estreia ou após um tempo sem jogar é algo que sempre nos ajuda pois tira o peso da estreia e nos deixa mais leves para os outros jogos. Fico triste que o resultado não veio, mas vamos conseguir engatar de novo a boa fase e subir na tabela - disse Mikael.
Mikael estava ansioso para sua estreia. O jogador de 21 anos se despediu do antigo clube no dia 5 de outubro à noite e no dia 6 tentou embarcar direto no Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo, mas não deu tempo. Já no último domingo, ficou no banco diante do Botafogo na derrota por 2 a 1. Na última quarta, finalmente, ele teve sua tão esperada chance:
- Estava ansioso para voltar. Fiquei muito feliz quando falaram para mim que o Sport queria contar comigo na Série A e tentei estar à disposição o quanto antes. É o clube que acreditou em mim, me formou e que sempre me deu todas as condições necessárias para poder focar no futebol. Quero poder retribuir isso.
A próxima partida em que Mikael poderá ter a chance de balançar as redes novamente pelo Sport será no próximo domingo (18) diante do Red Bull Bragantino às 20h30 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

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