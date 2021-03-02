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futebol

Volante Willian Farias está de volta ao Coritiba

Após colecionar passagens por grandes clubes do país, o meio-campista assinou com o Coxa por seis meses...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:01
Crédito: Divulgação/Coritiba
O volante Willian Farias, que defendeu o Hatta Club, dos Emirados Árabes, nos últimos seis meses, assinou com o Coritiba para essa temporada. Retornando ao clube que o revelou, o jogador, com passagens pelo Vitória e São Paulo, falou sobre a emoção de vestir a camisa do Coxa mais uma vez.
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'Aqui foi onde tudo começou, onde me formei e onde tenho um carinho muito grande. É difícil falar o quanto o Coritiba significa para mim. Vou procurar trabalhar muito para honrar a camisa do clube e para ajudar dentro e fora de campo. Estou muito motivado e focado com essa oportunidade de retornar ao clube', falou.
De acordo com Farias, o grupo que vem sendo montado é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano.
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'O elenco que vem sendo montado é muito forte e tem tudo para ter um ano de conquistas em 2021. Vamos lutar muito para fazer uma temporada de alto nível para conquistarmos nossos objetivos neste ano', afirmou.

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