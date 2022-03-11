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Volante Lucas Ventura deixa o Cruzeiro e acerta com o Avaí

O jogador, de 23 anos, foi emprestado pela Raposa ao time de Santa Catarina até o fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 21:38

Publicado em 10 de Março de 2022 às 21:38

O volante Lucas Ventura, de 23 anos, deixou o Cruzeiro, para acertar com o Avaí. O clube catarinense anunciou o jogador por empréstimo junto ao time azul até o fim da temporada. O jogador já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Leão da Ilha.
Sem espaço na Raposa, Ventura terá outro ano fora do time azul, sem ter sequência. Ele vai para sua quarta temporada de empréstimo. Este ano atuou em duas partidas no Campeonato Mineiro. Sua mais sequência de jogos no Cruzeiro foi em 2021, quando foi titular nas 18 partidas na Série B do Brasileiro. - Expectativa muito alto. Acho que temos condições de chegar em todos os campeonatos que estamos disputando. Chego motivado. A torcida pode esperar muita raça dentro de campo - falou em vídeo a TV Avaí.
Além de atuar na base e na equipe principal do Cruzeiro, Lucas Ventura tem passagens por Sport e Boa Esporte.
Crédito: Reveladonabase,Lucas Ventura,maisumaveznãoteráseguêncianaRaposa-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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