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futebol

Volante Lissandro faz projeção do início da Série C pelo São José

Meio-campista foi uma das surpresas positivas do time no Campeonato Gaúcho...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 23:09

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 23:09
Crédito: Fernando Alves Fruke/São José
O São José volta a campo no próximo domingo, contra o Botafogo-SP, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro Série C. Sorteado no grupo B da competição, o São José volta jogar uma partida após um mês de ausência nos gramados, a última partida do clube aconteceu no fim do último mês, com vitória diante o Novo Hamburgo por 3 a 1, no estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Série C-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja 21 jogadores sem clube que caberiam bem no seu time
Lissandro foi uma das surpresas positivas do São José Esporte Clube no Campeonato Gaúcho. Com oito jogos disputados e um gol marcado, o volante jogou 694 minutos e alcançou a titularidade absoluta da equipe durante a competição. O atleta fez a projeção neste início de Série C.
- O começo do campeonato tem uma importância enorme para gente. Sabemos que começar bem é meio caminho andado para fazer um bom campeonato. Somar pontos, brigar por todas as bolas e respeitar nossos adversários, estamos com os pés no chão e sabemos que se a gente entregar o melhor nós, podemos surpreender - disse o volante.
Após conseguir a amarga 7ª posição no Campeonato Brasileiro da Série C do ano passado, o São José espera fazer um bom início e buscar maiores projeções e resultados nesta temporada. Com a tabela já definida, o São José jogará seis partidas no espaço de um mês.

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