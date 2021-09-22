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futebol

Volante Henrique é mais caso de Covid-19 no Cruzeiro

O jogador, que se recupera de problemas no joelho, terá de superara também o novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 17:54

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:54

Crédito: Henrique dificilmente terá condições de jogar este ano pela Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro divulgou nesta quarta-feira, 22 de setembro, que o volante Henrique testou positivo para a Covid-19. A Raposa, em comunicado à imprensa, disse que o jogador já cumpre o isolamento e está sendo monitorado pelos profissionais do departamento médico da Raposa. Henrique está se recuperando de um problema no joelho e não entra em campo desde o dia 8 de outubro de 2020. Agora, ele terá de superar o novo coronavírus no seu processo de recuperação. O jogador só deve ter condições de integrar o grupo celeste em 2022, ano que se encerra o seu contrato com o Cruzeiro. Henrique é um dos jogadores com mais partidas pela Raposa, superando a marca de 500 jogos com a camisa azul.

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