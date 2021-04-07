Volante França vence na justiça e Remo é obrigado a pagar dívida ao jogador

O volante França, ex-Palmeiras, conseguiu uma vitória importante na justiça diante do Remo na última semana. O clube paraense foi condenado a pagar pouco mais de R$ 95 mil para o atleta por conta de uma ação de 2017, ano que França defendeu o Leão no Campeonato Brasileiro da Série C. Naquela temporada, o hoje jogador da Portuguesa Santista atuou em sete partidas.Os valores da ação são referentes a salários que não foram recebidos e os depósitos de FGTS não realizados, além dos honorários da defesa do volante. A princípio, o valor já deveria ter sido pago, mas a defesa do jogador confirmou à reportagem que o depósito ainda não foi realizado.
- Estamos trabalhando para entrar com pedido de penhora dos valores que o clube tem a receber da CBF para a realização do débito junto ao meu cliente. O Remo não cumpriu com uma decisão da justiça e vamos levar isso à próxima etapa - explicou o advogado Dyego Tavares, representante de França.França ficou conhecido nacionalmente quando foi contrato pelo Palmeiras após passagem pelo Hannover 96, da Alemanha. Antes, havia se destacado pelo Criciúma, em 2012, quando chamou a atenção dos alemães. Depois do Verdão, o volante começou a rodar por vários clubes brasileiros.