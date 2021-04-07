Volante França vence na justiça e Remo é obrigado a pagar dívida ao jogador

O volante França, ex-Palmeiras, conseguiu uma vitória importante na justiça diante do Remo na última semana. O clube paraense foi condenado a pagar pouco mais de R$ 95 mil para o atleta por conta de uma ação de 2017, ano que França defendeu o Leão no Campeonato Brasileiro da Série C. Naquela temporada, o hoje jogador da Portuguesa Santista atuou em sete partidas.Os valores da ação são referentes a salários que não foram recebidos e os depósitos de FGTS não realizados, além dos honorários da defesa do volante. A princípio, o valor já deveria ter sido pago, mas a defesa do jogador confirmou à reportagem que o depósito ainda não foi realizado.