Volante do Sub-20 do Bahia recebe proposta de clube da Série B

Próximo de completar três anos vestindo a camisa do Bahia, o meio-campista Hiago Bagarolo, segundo apurou o Futebol Latino, recebeu uma proposta para atuar na categoria profissional de um clube que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Além disso, o atleta também teve sondagem de um outro time, esse da Série A, para jogar também na base.

Para preservar o andamento das conversas, o nome das equipes vem sendo mantido em sigilo absoluto.>Também é possível acompanhar o LANCE! no TikTokHiago participou na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior onde realizou todos os seis jogos do Esquadrão no torneio, todos como titular, marcando um gol e uma assistência. Na temporada passada, o volante participou de 27 jogos pelo clube, anotando cinco gols e uma assistência. Ao todo, o jogador já soma 53 partidas pelo tricolor onde acumula com um título do Baianão Sub-20 e um vice-campeonato da Copa do Brasil da categoria.

O jovem atleta também soma uma passagem pela base do Palmeiras, onde ficou de 2015 até 2019. Lá, o jogador também conquistou dois títulos do Paulista, pelas categorias Sub-15 e Sub-17, além do Mundial de Clubes Sub-17. Neste período, no Verdão o atleta também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 onde conquistou a Copa Nike.

O Sub-20 do Bahia realizou na última quarta-feira (9) o primeiro amistoso preparatório para a temporada de 2022. O time venceu a equipe da Jacuipense pelo placar de 7 a 1 em uma dinâmica com três equipes. Hiago foi capitão e entrou em campo no primeiro time. A partida também marcou a estreia do técnico Diogo Siston sob o comando do elenco.