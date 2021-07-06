Volante do Cuiabá, Uillian Correia reencontra o RB Bragantino e elogia projeto dos dois clubes no Brasil

Campeão com o Red Bull Bragantino e atuando desde o início do projeto, o volante Uillian Correia, hoje no Cuiabá, irá enfrentar pela primeira vez o ex-clube nesta quarta-feira (07) em partida válida pelo Brasileirão 2021. Apesar de viverem momentos distintos na competição, as duas equipes são geridas como clubes-empresa. As únicas nesse formato na atual edição da Série A.- Foi muito legal poder viver o crescimento do projeto quando estava no Bragantino. Toda a estrutura do futebol sendo montada, a reforma do estádio, o intercâmbio na Europa com amistosos, enfim, foi uma experiência única como profissional. Mesmo assim com tanto incentivo, o RB teve dificuldades no início do Brasileirão ano passado e só no segundo turno conseguiu deslanchar. Acho que estou vivendo esse mesmo roteiro no Cuiabá. Um clube empresa, com uma ótima estrutura profissional, que, infelizmente, ainda não conseguiu engrenar na competição, mas tem todo potencial para isso - explicou o volante.