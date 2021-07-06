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futebol

Volante do Cuiabá, Uillian Correia reencontra o RB Bragantino e elogia projeto dos dois clubes no Brasil

Atleta também comentou sobre resultados recentes do Dourado e acredita em recuperação ao longo do Brasileirão...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 15:01
Crédito: Ascom/dourado
Campeão com o Red Bull Bragantino e atuando desde o início do projeto, o volante Uillian Correia, hoje no Cuiabá, irá enfrentar pela primeira vez o ex-clube nesta quarta-feira (07) em partida válida pelo Brasileirão 2021. Apesar de viverem momentos distintos na competição, as duas equipes são geridas como clubes-empresa. As únicas nesse formato na atual edição da Série A.- Foi muito legal poder viver o crescimento do projeto quando estava no Bragantino. Toda a estrutura do futebol sendo montada, a reforma do estádio, o intercâmbio na Europa com amistosos, enfim, foi uma experiência única como profissional. Mesmo assim com tanto incentivo, o RB teve dificuldades no início do Brasileirão ano passado e só no segundo turno conseguiu deslanchar. Acho que estou vivendo esse mesmo roteiro no Cuiabá. Um clube empresa, com uma ótima estrutura profissional, que, infelizmente, ainda não conseguiu engrenar na competição, mas tem todo potencial para isso - explicou o volante.
Uillian, que atuou em 67 jogos pelo RB Bragantino, está na sua segunda passagem pelo Cuiabá. Antes, pelo próprio Massa Bruta, o jogador foi campeão da Série B de 2019 e do Troféu do Interior 2020. Com a camisa do RB Brasil, antes da junção com o Bragantino, faturou o Troféu do Interior em 2019.- É sempre bom deixar as portas abertas. Esse é o meu sentimento nesse reencontro. Em relação ao jogo nas últimas duas partidas fizemos bons jogos, mas não tivemos a felicidade com o resultado. Fizemos alguns ajustes para esse jogo fora de casa e espero que dê resultado - finalizou Uillian.

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