Volante do Coritiba aposta na qualidade do trabalho para conquistar a Copa do Brasil Sub-20

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Um dos destaques do time do Coritiba na campanha vitoriosa até a final da Copa do Brasil Sub-20, o volante Bernardo mostra confiança na conquista do título da competição.

Ele acredita na qualidade do trabalho que vem sendo feito até aqui pelo técnico Zé Leão para ficar com a inédita taça.

- A expectativa para essa final é a melhor possível. O time todo está confiante e trabalhando forte e focado. Sabemos da qualidade do Botafogo e que vai ser uma partida muito difícil. Mas confiamos no trabalho que vem sendo feito e se Deus quiser vamos sair com o título - afirmou.