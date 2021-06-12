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Volante do Coritiba aposta na qualidade do trabalho para conquistar a Copa do Brasil Sub-20

Coxa faz decisão da competição diante do Botafogo; primeira partida é neste domingo...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 15:54
Crédito: Divulgação
Um dos destaques do time do Coritiba na campanha vitoriosa até a final da Copa do Brasil Sub-20, o volante Bernardo mostra confiança na conquista do título da competição.
Ele acredita na qualidade do trabalho que vem sendo feito até aqui pelo técnico Zé Leão para ficar com a inédita taça.
- A expectativa para essa final é a melhor possível. O time todo está confiante e trabalhando forte e focado. Sabemos da qualidade do Botafogo e que vai ser uma partida muito difícil. Mas confiamos no trabalho que vem sendo feito e se Deus quiser vamos sair com o título - afirmou.
O primeiro jogo da final contra o Botafogo está marcado para domingo, no Couto Pereira, às 14h. O jogo de volta será dia 20 de junho, mas ainda não tem nem local e nem horário.

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