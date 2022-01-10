Volante do Corinthians na Copinha mostra admiração por Busquets: 'Qualidade e tranquilidade chamam a atenção'

Volante do Corinthians no elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Vitor revelou que admira muito o futebol de Sergio Busquets, do Barcelona, assim como idolatra o meia Renato Augusto.+ Bernardo ex-Vasco, Rafael Marques… Veja medalhões que vão disputar estaduais por clubes menores

- Admiro muito o Busquets, a qualidade e tranquilidade dele, isso me chama a atenção. No Corinthians, o Renato Augusto. Gosto muito dele, é o cara que eu sempre gostei - disse na série "Filhos do Terrão", produzida pela Corinthians TV.

Nascido em Touros, no Rio Grande do Norte, Vitor iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base do Globo FC. Em 2020, subiu para o elenco principal, onde foi um dos destaques da equipe jogando na Série D pela equipe de Ceará-Mirim.

- Eu vim do Rio Grande do Norte. Joguei no Sub-17 do Globo, me destaquei e subi para o profissional. Fiz uma boa campanha na Série D, e isso chamou a atenção do Corinthians. Vim para cá, empréstimo de dois anos, para jogar a Copinha. Espero contribuir da melhor forma - afirmou o jovem atleta.

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Vitor não escondeu a emoção quando descobriu que o Timão queria contratá-lo, e completou dizendo o quão gratificante é poder vestir o manto do Time do Povo, onde ele está emprestado até o final de 2022.

- Estava treinado e o meu empresário me chamou para conversar. Ele falou que o Corinthians estava interessado. Não segurei a lágrima, comecei a chorar, porque é um sonho de qualquer um. Fiquei muito feliz. Meus pais choraram muito, meu avô que é corintiano doente. Para mim, é muito gratificante vestir essa camisa grandiosa do futebol brasileiro - revelou o atleta que atua tanto como volante como zagueiro.

Com o sonho de jogar uma Copa do Mundo e poder colecionar conquistas pelo Timão, Vitor destacou sua qualidade no passe e raça como principais características, o que torna o atleta útil tanto no meio-campo como na defesa.

- Sou um cara com muita raça, tranquilidade e saída de bola também. Espero contribuir da melhor forma no Corinthians - contou.

Com um estilo pacato e sereno, o volante admitiu que não é fã das "noitadas", e revelou nervosismo nos primeiros dias de profissional pelo Globo.

- No primeiro dia pelo profissional no Globo. Eu subi e os caras tiravam muita resenha comigo por estar subindo da base para o profissional. Então os caras pegavam muito no meu pé, para apresentação e essas coisas. Foi a primeira vez no profissional, então suei, fiquei muito nervoso. Marcou a minha vida.

Nesta edição da Copa São Paulo, ele soma 43 minutos jogados, tendo saído do banco de reservas nas duas primeiras partidas do Alvinegro.

Já classificado para o mata-mata da Copinha, o Corinthians encerra sua participação na fase de grupos do torneio contra o São José, às 20h, e Vitor está entre os titulares.