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Volante do Corinthians comenta sensação de estrear na Copinha diante da Fiel: 'Jamais vou esquecer'

Aos 18 anos, Cauan Vieira é opção do técnico Diogo Siston para o duelo contra o Ituano, nesta quarta-feira (12), pela segunda fase da competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:13

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:13

Na noite desta quarta-feira (12), o Corinthians encara o Ituano, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo que será realizado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Na última rodada da primeira fase, quando o Timãozinho venceu o São José por 2 a 0, o técnico Diogo Siston apostou em uma equipe alternativa, promovendo a estreia do volante Cauan Vieira, de 18 anos. Opção para o duelo mata-mata, em jogo único, contra o Galo de Itu, a prata da casa corintiana celebrou a estreia no último jogo e a oportunidade de disputar a Copinha.
- Estrear na Copinha foi muito além de mais um jogo. Além de atuar num grande campeonato, estava defendendo as cores de um clube multicampeão e com muito peso dentro do torneio. Estou muito feliz em estrear, mas estou muito mais pela classificação. Somos uma equipe muito unida e sabemos que a Copa São Paulo é um campeonato muito importante para nossa carreira - destacou o meio-campista.
Cauan Vieira também ressaltou a primeira oportunidade de atuar diante da Fiel Torcida, que compareceu em peso no estádio Martins Pereira, mesmo sendo visitante na ocasião .
- Sobre a torcida, foi a primeira vez e acho que jamais vou esquecer. Eles apoiaram a gente literalmente os 90 minutos, uma atmosfera incrível que faz a gente se doar 3 vezes mais para trazer um resultado positivo para torcida também. Foi uma noite mágica. Inesquecível - trouxe o jogador.
Cauan está no Corinthians desde 2020, quando chegou ao clube para integrar o elenco sub-17. Na temporada passada, o atleta foi integrado à equipe sub-20, onde disputou os campeonatos Paulista e Brasileiro da categoria, mesmo tendo somente 18 anos de idade.
Crédito: CauanVieiracomemoraestreiapeloCorinthiansnaCopinha(Foto:AlexandreNeto

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