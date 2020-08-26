Volante da Ponte Preta valoriza entrega do grupo na Copa do Brasil

Crédito: Rebeca Reis/Ponte Preta

A Ponte Preta está classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe campineira venceu as duas partidas contra o Afogados, e agora espera os outros jogos para poder saber o seu próximo adversário na competição nacional. O volante Dawhan exaltou a entrega do grupo na partida decisiva contra o Afogados.

- A gente sabe da importância que tem a copa do Brasil e todo grupo está de parabéns por essa classificação. A gente vem trabalhando forte todos esses dias para que chegasse esse momento e pudéssemos passar à próxima fase.

No Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Peta vem de duas vitórias seguidas e soma 8 pontos.

Ocupando a 5º colocação na tabela, a Macaca busca entrar de vez no G4 na próxima rodada, quando visita o Sampaio Corrêa, lanterna da competição. Dawhan projeta um jogo difícil, mas espera uma vitória para entrar no G4.