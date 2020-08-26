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Volante da Ponte Preta valoriza entrega do grupo na Copa do Brasil

Dawhan elogiou os companheiros após a classificação da Macaca sobre o Afogados na Copa do Brasil. Próxima confronto será diante do Sampaio Corrêa, lanterna da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 18:29

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:29

Crédito: Rebeca Reis/Ponte Preta
A Ponte Preta está classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe campineira venceu as duas partidas contra o Afogados, e agora espera os outros jogos para poder saber o seu próximo adversário na competição nacional. O volante Dawhan exaltou a entrega do grupo na partida decisiva contra o Afogados.
- A gente sabe da importância que tem a copa do Brasil e todo grupo está de parabéns por essa classificação. A gente vem trabalhando forte todos esses dias para que chegasse esse momento e pudéssemos passar à próxima fase.
No Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Peta vem de duas vitórias seguidas e soma 8 pontos.
Ocupando a 5º colocação na tabela, a Macaca busca entrar de vez no G4 na próxima rodada, quando visita o Sampaio Corrêa, lanterna da competição. Dawhan projeta um jogo difícil, mas espera uma vitória para entrar no G4.
- A partida contra o Sampaio Corrêa é de tamanha importância, pois sabemos que podemos entrar no G4 e vamos lutar até o último minuto para que possamos ganhar a partida e entrar no G4. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos em busca da vitória - finalizou.

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