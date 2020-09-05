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futebol

Volante da Ponte destaca importância da vitória contra o Botafogo-SP

Bruno Reis enfatizou importância da vitória para a sequência da competição. Macaca está terceira colocação e briga para voltar à elite do futebol brasileiro...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 16:33
Crédito: Álvaro Júnior/Ponte Press
Na noite da última sexta-feira (04), a Ponte Preta conseguiu uma vitória suada, sobre o Botafogo-SP, e se colocou dentro do G4 da série B. A Macaca vinha de derrota, e contava com vários desfalques importantes para a partida. O volante Bruno Reis, falou um pouco sobre a partida e a importância da vitória para a sequência da competição.
- Foi uma vitória muito importante, que nos coloca no rumo certo do nosso objetivo, que é sempre estar dentro do G4. Depois da derrota na rodada passada, caso a gente fosse derrotado ou até mesmo empatasse, já abriríamos uma distância significativa do G4. Então foi uma vitória importantíssima para a nossa permanência no pelotão de frente - disse.
Desde o início do Brasileirão, a Ponte Preta vinha mantendo uma sequência desgastante de jogos. A equipe ainda não tinha tido nenhuma semana cheia de trabalho. Agora, os comandados do técnico João Brigatti, pela primeira vez, terão uma semana completa, já que a Ponte só voltará a campo na próxima sexta-feira (11), quando enfrenta o Avaí, fora de casa. Para Bruno Reis, esse tempo de treinamentos vai ser muito importante.
- É muito importante ter essa semana cheia para trabalhar. Desde que a gente voltou, temos tido uma batida muito intensa de jogos. Eu creio que vai ser muito importante essa semana pra gente poder até dá uma recuperada, alguns jogadores que tiveram uma sequência muito forte. Então vai ser importante até para recuperação física. Vamos treinar forte, para corrigir os erros, pra gente ir com tudo em busca da vitória fora de casa - concluiu.

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