Volante da Ponte destaca importância da vitória contra o Botafogo-SP

Crédito: Álvaro Júnior/Ponte Press

Na noite da última sexta-feira (04), a Ponte Preta conseguiu uma vitória suada, sobre o Botafogo-SP, e se colocou dentro do G4 da série B. A Macaca vinha de derrota, e contava com vários desfalques importantes para a partida. O volante Bruno Reis, falou um pouco sobre a partida e a importância da vitória para a sequência da competição.

- Foi uma vitória muito importante, que nos coloca no rumo certo do nosso objetivo, que é sempre estar dentro do G4. Depois da derrota na rodada passada, caso a gente fosse derrotado ou até mesmo empatasse, já abriríamos uma distância significativa do G4. Então foi uma vitória importantíssima para a nossa permanência no pelotão de frente - disse.

Desde o início do Brasileirão, a Ponte Preta vinha mantendo uma sequência desgastante de jogos. A equipe ainda não tinha tido nenhuma semana cheia de trabalho. Agora, os comandados do técnico João Brigatti, pela primeira vez, terão uma semana completa, já que a Ponte só voltará a campo na próxima sexta-feira (11), quando enfrenta o Avaí, fora de casa. Para Bruno Reis, esse tempo de treinamentos vai ser muito importante.